В Кузбассе грузовик столкнулся с автобусом, погиб один человек, еще 10 пострадали

30 июня 2026, 17:57

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Мариинском округе Кемеровской области на объездной дороге 30 июня столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Погиб один человек, еще 10 пассажиров получили различные травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.