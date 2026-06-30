В Кузбассе грузовик столкнулся с автобусом, погиб один человек, еще 10 пострадали
В Мариинском округе Кемеровской области на объездной дороге 30 июня столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Погиб один человек, еще 10 пассажиров получили различные травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.
В Кузбасском центре медицины катастроф уточнили в разговоре с изданием VSE42.RU, что среди пострадавших в ДТП два человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в средней степени тяжести и пятеро — в легкой. При этом один пассажир погиб. По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу грузовому авто.
По данным «Сiбдепо», на место аварии оперативно прибыли спасатели, полицейские и врачи. Всех пострадавших доставили в больницы, где им оказывают всю необходимую помощь. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины лобового столкновения.
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