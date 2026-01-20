В Кузбассе из-за пожаров погибли два человека

20 января 2026, 10:27

За минувшие сутки в Гурьевском округе Кемеровской области из-за пожаров погибли два человека. Об этом сообщил глава округа Станислав Черданцев.





По данным «Сiбдепо», в обоих случаях погибшие складировали неостывшую золу из печи, нарушая требования пожарной безопасности.





«Один пожар произошел в Гурьевске по ул. Революционная, где сгорела баня. Погиб мужчина 1966 г.р. без определённого места жительства. Второй — в частном доме по адресу: город Салаир, ул. Мирная. Мужчина 1991 г.р. отравился продуктами горения», — уточнил Черданцев.

