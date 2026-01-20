В Кузбассе из-за пожаров погибли два человека
За минувшие сутки в Гурьевском округе Кемеровской области из-за пожаров погибли два человека. Об этом сообщил глава округа Станислав Черданцев.
По данным «Сiбдепо», в обоих случаях погибшие складировали неостывшую золу из печи, нарушая требования пожарной безопасности.
«Один пожар произошел в Гурьевске по ул. Революционная, где сгорела баня. Погиб мужчина 1966 г.р. без определённого места жительства. Второй — в частном доме по адресу: город Салаир, ул. Мирная. Мужчина 1991 г.р. отравился продуктами горения», — уточнил Черданцев.
Тем временем в Московской области спасатели 37 раза выезжали на тушение пожаров в понедельник, 19 января. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья: 37 раз выезжали на тушение пожаров, на которых спасен один человек, эвакуированы 10 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что одним из серьезных инцидентов стал серьезный пожар в частном доме Подольска, для тушения которого привлекли 20 сотрудников и пять единиц техники. Обошлось без жертв.