В Кузбассе педофил пытался изнасиловать школьницу, заманив ее игрой в компьютер
24-летний житель Кемеровской области пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, заманив её к себе домой под предлогом поиграть на компьютере. Об этом сообщили «Ciбдепо».
По данным издания, злоумышленник пригласил школьницу к себе, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Крики девочки услышала ее мать, которая вошла в дом и помешала обвиняемому, после чего обратилась в полицию.
Суд отправил педофила под стражу до 21 августа. При избрании меры пресечения учитывалось, что подозреваемый совершил особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, он совершил преступление в период нахождения под административным надзором после отбытия наказания за аналогичное преступление против несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области мужчина пытался заманить в машину восьмилетнюю девочку. Девочка испугалась и продолжила путь, а дома рассказала о случившемся матери.
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