В Кузбассе педофил пытался изнасиловать школьницу, заманив ее игрой в компьютер

24 июня 2026, 16:00

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

24-летний житель Кемеровской области пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, заманив её к себе домой под предлогом поиграть на компьютере. Об этом сообщили «Ciбдепо».