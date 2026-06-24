В Вологодской области мужчина пытался заманить восьмилетнюю девочку в машину
В Вологодской области мужчина пытался заманить в машину восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».
Инцидент произошел в Васильевском. Школьница шла домой пешком, когда водитель черного автомобиля предложил подвезти ее. Девочка испугалась и продолжила путь, а дома рассказала о случившемся матери. По словам местных жителей, в соседних населенных пунктах этот же мужчина также предлагал детям подвезти их.
В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает личность водителя.
Ранее сообщалось, что жителя Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над пятилетней дочерью. Россиянин попал под следствие после заявления бывшей жены. При этом ранее суд определил место жительства ребенка с отцом.
Читайте также: