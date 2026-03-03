В Кашире загорелся пассажирский автобус

03 марта 2026, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар в пассажирском автобусе, следовавшем по трассе Кашира — Ненашево, произошёл вечером 2 марта. В тушении приняли участие подмосковные и федеральные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Сообщение о возгорании поступило от очевидцев в единую службу спасения «Система-112» в 18:53.





«Когда пожарные прибыли на место происшествия, пассажиры и водитель автобуса уже успели эвакуироваться. Специалисты провели разведку в задымлённом салоне, убедились, что людей там не осталось, и занялись тушением», — говорится в сообщении.