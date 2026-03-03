В Кашире загорелся пассажирский автобус
Пожар в пассажирском автобусе, следовавшем по трассе Кашира — Ненашево, произошёл вечером 2 марта. В тушении приняли участие подмосковные и федеральные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Сообщение о возгорании поступило от очевидцев в единую службу спасения «Система-112» в 18:53.
«Когда пожарные прибыли на место происшествия, пассажиры и водитель автобуса уже успели эвакуироваться. Специалисты провели разведку в задымлённом салоне, убедились, что людей там не осталось, и занялись тушением», — говорится в сообщении.Локализовать возгорание удалось в 19:10, ликвидировать открытое горение — в 19:15, а полностью убрать последствия пожара — в 19:20.
Ранее сообщалось, что на пожаре в подмосковном селе Мелихово погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе.