В Удмуртии в ДТП со школьным микроавтобусом пострадали 14 человек
В Удмуртии произошла серьезная авария с участием школьного микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом пишет РИА Новости.
В результате столкновения пострадали 14 человек, среди которых восемь детей. Госпитализация потребовалась семи школьникам и трем взрослым. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, четверо – в средней степени тяжести.
Дети возвращались со спортивных соревнований из Завьялово в Сюмси. Специалисты МЧС уточнили, что остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ, касающейся нарушения правил дорожного движения. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
