В Кузбассе водитель скрылся после того, как сбил подростка на питбайке
В Кемеровской области полицейские задержали 47-летнего водителя, который, находясь за рулем автомобиля, сбил подростка на питбайке и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в региональном отделе полиции.
По данным «Сiбдепо», в ночь на пятницу водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с подростком, который находился за рулем мототехники. Виновник аварии не стал вызывать скорую помощь и скрылся с места ДТП.
«Машину со следами аварии нашли у подъезда жилого дома, после чего задержали и самого водителя. Выяснилось, что он является жителем Тяжинского МО. Водительские права у него просрочены на несколько месяцев, а машина была снята с регистрационного учета», — говорится в материале издания.
В общей сложности на мужчину составили девять протоколов и оштрафовали на 83 800 рублей. Также ему грозит арест до 15 суток и административное дело за причинение вреда здоровью. При этом отцу пострадавшего подростка выписали штраф на 30 тысяч рублей за то, что он передал управление питбайком несовершеннолетнему сыну.