В Кузбассе водитель скрылся после того, как сбил подростка на питбайке

24 июля 2026, 17:34

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Кемеровской области полицейские задержали 47-летнего водителя, который, находясь за рулем автомобиля, сбил подростка на питбайке и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в региональном отделе полиции.





По данным «Сiбдепо», в ночь на пятницу водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с подростком, который находился за рулем мототехники. Виновник аварии не стал вызывать скорую помощь и скрылся с места ДТП.





«Машину со следами аварии нашли у подъезда жилого дома, после чего задержали и самого водителя. Выяснилось, что он является жителем Тяжинского МО. Водительские права у него просрочены на несколько месяцев, а машина была снята с регистрационного учета», — говорится в материале издания.