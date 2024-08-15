Кто на самом деле живет в квартире, где прошли обыски по делу об афере с сухпайками

Два французских летчика погибли в авиакатастрофе при столкновении истребителей Rafale на востоке Франции во время тренировочного полета. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в своих соцсетях. По его данным, в аварии разбились капитан и лейтенант.