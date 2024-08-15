Кто на самом деле живет в квартире, где прошли обыски по делу об афере с сухпайками

Фото: istock/breakermaximus
В квартире в Новой Москве, где в апреле прошли обыски в рамках расследования дела о мошенничестве с сухпайками для армии, проживает семья Эльвиры Смирновой, топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости после общения с жильцами дома.
Согласно источникам, обыски были проведены по адресу, где якобы могли находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. В квартире, по словам соседей, длительное время жила сама Эльвира Смирнова, однако на момент обысков там находился только её сын.
Ранее сообщалось, что обыски в квартире прошли еще в апреле. Согласно имеющимся данным, следствие настаивало на обысках, потому что по указанному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, которые могли бы стать доказательствами в уголовном деле.
В апреле Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК, включая Смирнову, по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны. Установлено, что стоимость контрактов была завышена, а качество продукции не соответствовало заявленным условиям. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей.
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«Сын все время жил с ней, но теперь уехал загород», - рассказала одна из соседок.
Ранее сообщалось, что обыски в квартире прошли еще в апреле. Согласно имеющимся данным, следствие настаивало на обысках, потому что по указанному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, которые могли бы стать доказательствами в уголовном деле.
В апреле Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК, включая Смирнову, по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны. Установлено, что стоимость контрактов была завышена, а качество продукции не соответствовало заявленным условиям. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей.
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Елена Перлова