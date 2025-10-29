В квартире каннибала Михаила Малышева в Перми нашли тело старика
В Перми в квартире Михаила Малышева, известного как каннибал, обнаружили тело пожилого мужчины.
По предварительным данным, это сосед Малышева, с которым он недавно выпивал. Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что причина смерти, скорее всего, не криминальная.
Квартира находится в ужасном состоянии и сильно захламлена, что затрудняет определение обстоятельств произошедшего. На месте работают следователи, проводя проверку. Уголовное дело пока не возбудили. Судмедэксперты займутся установлением точной причины смерти.
