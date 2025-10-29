Достижения.рф

На востоке Стамбула обрушился шестиэтажный дом

Фото: iStock/Motortion

На востоке Стамбула произошло обрушение шестиэтажного дома в районе Гебзе. Об этом пишет РИА Новости.



Причина инцидента пока остается неизвестной. Под завалами могут находиться пять-шесть человек, среди которых дети. Спасатели уже начали работать на месте происшествия и искать выживших.

Дарья Осипова

