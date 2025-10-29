На востоке Стамбула обрушился шестиэтажный дом
На востоке Стамбула произошло обрушение шестиэтажного дома в районе Гебзе. Об этом пишет РИА Новости.
Причина инцидента пока остается неизвестной. Под завалами могут находиться пять-шесть человек, среди которых дети. Спасатели уже начали работать на месте происшествия и искать выживших.
