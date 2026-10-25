В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв с возгоранием
В США на заводе производителя продуктов Quaker Oats Company, дочерней компании PepsiCo, произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что большие клубы дыма появились над зданием в городе Сидар-Рапидс (штат Айова). По сведениям местной пожарной службы, специалисты обнаружили на месте инцидента следы взрыва, за которым последовало возгорание.
Всех работников удалось успешно эвакуировать из здания. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящий момент пожарные продолжают тушить огонь.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодарском крае местные жители нашли на обочине дороги енота. Зверёк, попавший в ДТП, находился в тяжёлом состоянии. Его доставили в приемное отделение ГБУ «Ветуправление Успенского района», где ветеринары сумели спасти животное.
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