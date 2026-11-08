В Ленобласти катание на квадроцикле оказалось смертельным для ребенка
В Ленинградской области мальчик погиб в результате аварии на квадроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».
Инцидент произошел в деревне. По предварительным данным, школьник, управлявший транспортным средством, не справился с управлением на скорости и совершил наезд на опору ЛЭП. От мощного удара квадроцикл потерял управление и съехал в кювет.
Малолетний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия врачей. Находившегося вместе с ним несовершеннолетнего пассажира госпитализировала бригада скорой помощи в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Башкирии водитель въехал во встречное авто и ушёл, оставив подругу на месте ДТП. Девушка из пострадавшей машины ударилась лицом о руль.
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