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В Ленобласти катание на квадроцикле оказалось смертельным для ребенка

В Ленобласти ребенок катался на квадроцикле и погиб
Фото: istockphoto/Motortion

В Ленинградской области мальчик погиб в результате аварии на квадроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».



Инцидент произошел в деревне. По предварительным данным, школьник, управлявший транспортным средством, не справился с управлением на скорости и совершил наезд на опору ЛЭП. От мощного удара квадроцикл потерял управление и съехал в кювет.

Малолетний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия врачей. Находившегося вместе с ним несовершеннолетнего пассажира госпитализировала бригада скорой помощи в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Башкирии водитель въехал во встречное авто и ушёл, оставив подругу на месте ДТП. Девушка из пострадавшей машины ударилась лицом о руль.

Никита Кротов

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