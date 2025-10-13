Подросток убил двоих человек в Иркутской области
12 октября в Шелехове Иркутской области произошла ужасная трагедия. 14-летний подросток поссорился со сверстницей и в ходе конфликта нанес ей несколько ножевых ранений в подъезде жилого дома, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.
На крики девочки выбежала соседка, которая попыталась оказать помощь. Однако молодой человек ранил и ее. Обеих пострадавших срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти их жизни. Девочка и женщина скончались от полученных травм.
Сотрудники полиции задержали подростка. Он заявил, что все произошло случайно. В отношении него возбуждено уголовное дело.
4 марта 2008 года 22-летний Джулиан Бухвальд и его подруга Кэролинн Уотсон поехали в лес на юге Австралии. Позднее молодой человек инсценировал похищение девушки, чтобы добиться с ней интимной близости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: