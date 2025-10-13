Подросток убил двоих человек в Иркутской области

13 октября 2025, 08:46

Фото: Istock/zoka74

12 октября в Шелехове Иркутской области произошла ужасная трагедия. 14-летний подросток поссорился со сверстницей и в ходе конфликта нанес ей несколько ножевых ранений в подъезде жилого дома, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.