Спасатели МЧС бросили вертолёт на выручку туристам в Сочи
Вертолёт со спасателями МЧС России вылетел в горы Сочи для эвакуации группы туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Восемь человек оказались в ловушке после того, как река Уруштен резко вышла из берегов. Причиной подъёма воды стали продолжительные дожди. Инцидент произошёл во время перехода группы через реку.
Внезапный паводок отрезал людей от дальнейшего пути, заблокировав на маршруте. В составе группы находятся восемь человек, среди них — двое детей в возрасте 10 и 13 лет. На момент поступления информации туристы не пострадали, связь с ними сохраняется.
Группа следует по маршруту, который включает ГЛК «Газпром», Поляну пихтовую, Лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Спасатели оценивают обстановку на месте и проводят операцию по эвакуации людей с помощью авиации.
