Спасатели МЧС бросили вертолёт на выручку туристам в Сочи

13 октября 2025, 08:55

В Сочи группу туристов с детьми эвакуируют вертолётом после подъёма реки

Фото: Istock/Wojciech Kozielczyk

Вертолёт со спасателями МЧС России вылетел в горы Сочи для эвакуации группы туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.