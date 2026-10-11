В Ленобласти стала известна судьба второго пострадавшего на КАД рабочего

11 октября 2026, 19:07

Второй пострадавший на КАД в Ленобласти рабочий скончался

Фото: istockphoto/sudok1

В Ленинградской области скончался второй дорожный рабочий, госпитализированный после обрушения песка в траншее на 31-м километре КАД. Об этом сообщила сестра погибшего. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до двух человек.