В Ленобласти стала известна судьба второго пострадавшего на КАД рабочего
В Ленинградской области скончался второй дорожный рабочий, госпитализированный после обрушения песка в траншее на 31-м километре КАД. Об этом сообщила сестра погибшего. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до двух человек.
Коллега погибших по имени Константин в беседе с редакцией 78.ru рассказал о возможных причинах произошедшего. По его словам, на указанном участке ранее уже зафиксировали размыв дороги.
Рабочие выкопали яму глубиной три-четыре метра для поиска кабеля и обнаружили под бетоном пустоту, образовавшуюся из-за размытого песка. Отверстие начали заделывать и закрывать бетоном. По словам Константина, ему звонил некий Александр, который уверял, что работы завершаются и всё в порядке.
Константин, работавший на этом месте в четверг и пятницу, отметил, что они трудились в ливень, а их сменяли ночные бригады. Мужчина предположил, что к трагедии могла привести халатность мастеров, не уследивших за состоянием грунта, несмотря на наличие на месте тяжелой техники, включая экскаватор.
Об усопших коллегах мужчина отзывается с теплотой. У одного из погибших остались жена и четверо несовершеннолетних детей, проживающих в Узбекистане.
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