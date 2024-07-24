В Ленобласти задержали супругов, легализовавших более 4 тысяч мигрантов

Полиция в Ленинградской области задержала семейную пару, которая с мая 2022 года незаконно легализовала более 4 000 мигрантов, фиктивно регистрируя их в хостелах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.