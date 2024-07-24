В Ленобласти задержали супругов, легализовавших более 4 тысяч мигрантов

Фото: istockphoto / vichinterlang
Полиция в Ленинградской области задержала семейную пару, которая с мая 2022 года незаконно легализовала более 4 000 мигрантов, фиктивно регистрируя их в хостелах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.
Незаконный канал миграции организовали жители деревни Клопицы Волосовского района Ленобласти, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. Их бизнес начался в мае 2022 года. Сообщается, что родственница подозреваемой открыла на свое имя хостел в нежилом помещении в Волхове.
Супруги регистрировали там иностранцев. В 2023 году работу хостела остановили, из-за выявленных нарушений, однако через месяц там был зарегистрирован и открыт новый хостел, который сменил собственника и название.
Гостиница принимала мигрантов до октября 2023 года, после чего было решено провести «ребрендинг» и сменить юридическое лицо. Хостел должен был открыться в августе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Решается вопрос об избрании мер пресечения.
Ранее депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов. Он считает, что такая мера поможет выявить сети мигрантов, которые потенциально представляют опасность для страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев
В Питере пресекли деятельность компании, незаконно легализовавшей мигрантов
Депутаты предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка
Супруги регистрировали там иностранцев. В 2023 году работу хостела остановили, из-за выявленных нарушений, однако через месяц там был зарегистрирован и открыт новый хостел, который сменил собственника и название.
Гостиница принимала мигрантов до октября 2023 года, после чего было решено провести «ребрендинг» и сменить юридическое лицо. Хостел должен был открыться в августе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Решается вопрос об избрании мер пресечения.
Ранее депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов. Он считает, что такая мера поможет выявить сети мигрантов, которые потенциально представляют опасность для страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев
В Питере пресекли деятельность компании, незаконно легализовавшей мигрантов
Депутаты предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка
Дарья Осипова