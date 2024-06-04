В лесах Подмосковья нашли боеприпасы времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили во время прогулок в лесу в Волоколамском и Клинском городских округах местные жители, об опасных находках они сообщили в службу экстренных вызовов «Система-112», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Один из боеприпасов был найден в лесу у деревни Владыкина Гора в Клинском округе. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 122-миллиметровая миномётная мина», — говорится в сообщении.Второй боеприпас, обнаруженный в лесополосе у садоводческого товарищества «Октябрь» в Волоколамском округе, оказался артиллерийским снарядом 57-го калибра.
Оба снаряда были уничтожены взрывотехниками с соблюдением всех необходимых предосторожностей.
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