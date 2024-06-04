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В лесах Подмосковья нашли боеприпасы времён ВОВ

04 июня 2024, 11:46
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили во время прогулок в лесу в Волоколамском и Клинском городских округах местные жители, об опасных находках они сообщили в службу экстренных вызовов «Система-112», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Один из боеприпасов был найден в лесу у деревни Владыкина Гора в Клинском округе. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 122-миллиметровая миномётная мина», — говорится в сообщении.
Второй боеприпас, обнаруженный в лесополосе у садоводческого товарищества «Октябрь» в Волоколамском округе, оказался артиллерийским снарядом 57-го калибра.



Оба снаряда были уничтожены взрывотехниками с соблюдением всех необходимых предосторожностей.

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#мособлпожспас
#боеприпасы
#великая отечественная война
#клин
#волоколамск
Мэра застрелили в мексиканском штате Мичоакан
В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра
04 июня 2024, 11:43

Фото: iStock/Artem_Furman

Главу муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа убили в мексиканском штате Мичоакан.
Об этом рассказали местные власти. По их данным, в воскресенье в этом же штате перед голосованием убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо.

Сейчас там развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении. Как пишет газета Financiero, в женщину выстрелили по меньшей мере 20 раз. Она умерла на месте.

Незадолго до этого мэр получала получала угрозы от членов картеля CJNG, а в сентябре прошлого года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня.

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В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время опасности
#мексика
#мэр
#убийство
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В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время опасности
В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время обстрела
04 июня 2024, 11:25

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности и им пришлось бежать в другой подъезд.
Об этом сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, все случилось вчера вечером. Дети играли во дворе на улице Шаландина, когда в городе объявили ракетную опасность.

Когда дети попытались пойти в укрытие, старшая по дому сказала им, чтобы они поискали другое место. Другие взрослые за них не заступились.

Как рассказали каналу очевидцы, женщину требуют привлечь к ответственности за оставление несовершеннолетних в опасности.

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#белгородская область
#дети
#обстрел
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SHOT: Сеть вебкам-студий накрыли в России
04 июня 2024, 11:10

Фото: iStock/M-Production

Сеть вебкам-студий, которую создала компания парней из Москвы, накрыли в России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в 2022 году безработному 25-летнему Александру из Москвы пришла идея, как можно заработать легкие деньги, — оборудовать студии «премиум класса» в нескольких городах России и начать нанимать вебкам-моделей, обещая им комфортные условия труда, проживание и зарплату до 200 тысяч рублей. Молодой человек позвал с собой в бизнес друзей, они открыли сеть по стране. К примеру, в Волгограде студией руководила 21-летняя местная модель Амина.

Согласно информации источника, на работу приглашали парней и девушек до 35 лет. Модели показывали себя клиентам с разных ракурсов и выполняли различные непристойные вещи.

Всего задержали четверых организаторов вебкам-бизнеса, в том числе главного предпринимателя Александра и Амину. Также были задержаны пять вебкам-моделей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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#соцсети
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Экс-депутата Красноярского края осудят за вымогательство 20 миллионов рублей
В Красноярске осудят экс-депутата районного совета за вымогательство 20 млн руб
04 июня 2024, 11:01

Фото: iStock/Zolnierek

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего парламентария Березовского районного совета депутатов, пишет «Лента.ру».
Как рассказала представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова, он вымогал у предпринимателя 20,8 миллиона рублей.

Бывший парламентарий обвиняется по статьям «Вымогательство» и «Мошенничество» УК РФ. Его дело уже направили в прокуратуру края для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Как сообщает следствие, в июне 2021 года обвиняемый подключился к серверному оборудованию компании «КПК Совет» и заявил председателю, что его якобы изъяли силовики. Парламентарий предложил забыть о ситуации за 20 миллионов рублей.

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#красноярский край
#депутат
#суд
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Неизвестные напали на чеченскую спортсменку Аминат Эльбукаеву в Швейцарии
Mash Gor: неизвестные напали на чеченскую спортсменку Эльбукаеву в Швейцарии
04 июня 2024, 10:55

Фото: istockphoto/BrilliantEye

Пятеро неизвестных напали на чеченскую спортсменку Аминат Эльбукаеву в Швейцарии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. На опубликованном видео у девушки окровавленное лицо.
Аминат профессиональная боксерша, она назвала злоумышленников «группой трусов», обращаясь на родном языке к их матерям. По утверждению Аминат, нападавшие понесут перед ней ответственность «и в этом мире, и в другом», также она собирается обратиться к властям. Позже спортсменка сообщила, что нападавших задержали, когда они хотели покинуть страну.
По предварительным данным, неизвестные напали на боксершу сзади, затем скрутили и стали избивать ногами. У девушки сломаны ребра, раны на лице, а также сотрясение мозга.

Аминат добавила, что, возможно, ее бы уже не было в живых, если бы она не была подготовлена профессионально к самообороне.

Эльбукаева часто получает угрозы от соотечественников, недовольных ее образом жизни.

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#бокс
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В Москве пятилетний мальчик сбил пенсионерку на арендованной машине
Baza: В Москве 5-летний мальчик сбил пенсионерку на арендованной детской машине
04 июня 2024, 10:47

Фото: iStock/kieferpix

В Москве пятилетний мальчик сбил пенсионерку на арендованной детской машине. Женщина сломала несколько пальцев и разбила голову. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что пенсионерка гуляла со своей дочерью по Воронцовскому парку, когда в неё врезалась машина. От удара женщина упала на землю, сломав несколько пальцев и разбив голову.

На место происшествия срочно приехали врачи, которые оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали. Виновником ДТП оказался пятилетний ребёнок на арендованной детской машине. Впервые за руль он сел за несколько минут до произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#машина
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В Москве возбудили дело после высадки таксистом участников СВО
04 июня 2024, 10:41

Фото: istock/Yury Karamanenko

В Москве следователи возбудили уголовное дело после инцидента с таксистом, который высадил участников специальной военной операции (СВО) на МКАД, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Дело открыли по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Исполняющий обязанности руководителя управления СК России по Москве Виталий Саксин обязан отчитаться о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил отчет о текущем состоянии этого уголовного дела.

3 июня стало известно, что в Москве таксист Аипбек Латипов высадил участников СВО на МКАД. Водитель пояснил, что пассажиры были пьяны и выбрали конечный пункт поездки, находившийся в 100 километрах от начальной точки.

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Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста на эмоциях
Во Львовской области Украины сотрудники военкомата сбили велосипедиста
04 июня 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Сотрудники военкомата на эмоциях сбили мужчину на велосипеде во Львовской области Украины. Как пояснили в ведомстве, во время погони велосипедист активно пользовался нецензурной бранью.
«Военнослужащие ... не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь», – сказано в сообщении ведомства в социальных сетях.

Мужчины на Украине любыми способами стараются избежать мобилизации. Некоторые из них прикидываются женщинами, переодеваясь и используя косметику. А один из уклонистов, пересекая границу с Румынией, надел юбку и даже сделал подобие женского бюста. Для большей убедительности он был в парике с длинными черными волосами.

На Украине запрещен выезд гражданам призывного возраста от 18 до 60 лет, с 24 февраля 2022 года в стране действует режим военного положения.

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#всу
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Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, летевшем в Минводы
SHOT: Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, летевшем в Минводы
04 июня 2024, 10:09

Фото: istockphoto/Ali Çobanoğlu

О бомбе в пассажирском авиалайнере, который летел из Турции в Минводы, сообщили неизвестные. Информацию опубликовал Telegram-канал SHOT. Уточняется, что неустановленные лица потребовали переговорщика, а также выкуп.
По информации канала, звонили со скрытого номера в минувший понедельник вечером, около десяти часов. Со слов неизвестных, самолет авиакомпании «Азимут» заминирован. Переговорщик звонившим нужен, чтобы обговорить сумму выкупа. На борту были пятеро членов экипажа и 101 пассажир. Экстренные службы прибыли в аэропорт Минвод.

Сухой Суперджет сел без проблем в 22:20. Воздушное судно обследовали, не обнаружив никаких взрывных устройств. Эвакуация не понадобилась, а шутников теперь разыскивают.

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