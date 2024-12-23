В лесу Москвы обнаружили место языческого обряда с убитыми животными

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На западе Москвы в Матвеевском лесу обнаружили выложенную из туш животных фигуру, сообщило «Агентство «Москва»» в Телеграм-канале.
Первая часть фигуры состоит из круга куриных туш, а в неё вписан треугольник с телами трёх козлят. Еще посередине круга с трупами животных нашли остатки костра. Снег рядом с фигурой покрыт кровью. Также неподалеку обнаружили гору из хлеба и фруктов, вокруг которой в треугольник выставлены бутылки спиртного. Рядом с мандаринами и яблоками стоят три пластиковых стакана с алкоголем
Уточнялось, что фигуру из туш нашли местные жители. Они рассказали о находке сотрудникам правоохранительных органов. По факту обнаружения загадочного объекта проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Туле полицейские провели операцию, в ходе которой были обнаружены 20 килограммов наркотиков, замаскированных под корм для домашних питомцев марки ROYAL CANIN.
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Уточнялось, что фигуру из туш нашли местные жители. Они рассказали о находке сотрудникам правоохранительных органов. По факту обнаружения загадочного объекта проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Туле полицейские провели операцию, в ходе которой были обнаружены 20 килограммов наркотиков, замаскированных под корм для домашних питомцев марки ROYAL CANIN.
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Ольга Енгалычева