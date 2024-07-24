В Коломне строители нашли в земле неразорвавшийся артиллерийский снаряд

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Боеприпас времён Великой Отечественный войны обнаружили строители в ходе земляных работ в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Рабочие связались с единой службой спасения «Система-112» и сообщили, что при устройстве ливневой канализации наткнулись на подозрительный предмет. Прибывшие на место взрывотехники определили, что это 122-милиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Специалисты, соблюдая технику безопасности, утилизировали обнаруженный боеприпас.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве в квартиру на восьмом этаже залетела летучая мышь. Животное поймали и выпустили на свободу работники Мособлпожспаса.
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