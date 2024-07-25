В Сергиевом Посаде спасатели освободили голубя из вентиляционной трубы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Голубя, застрявшего в вентиляционной трубе здания филиала Московского университета имени С. Ю. Витте в Сергиевом Посаде, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились члены приёмной комиссии вуза. Они услышали, как по подвесным потолочным панелям бегает какое-то живое существо, но вызволить его самостоятельно не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей», — говорится в сообщении.Прибыв на место, работники Мособлпожспаса сняли одну из потолочных панелей и открыли вентиляционную шахту. Для того, чтобы направить голубя к открывшемуся выходу, спасатели начали стучать палочкой по потолку. Кроме того, под открытым проёмом они натянули ткань, чтобы подхватить голубя, если окажется, что он травмирован.
В конечном итоге голубь нашёл подготовленный выход и упал на натянутую ткань. Птица была крайне истощена, поэтому спасатели решили накормить её и дать отдохнуть, а потом выпустить на волю.
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