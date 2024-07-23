В лесу под Солнечногорском нашли ручную гранату

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Ручную гранату времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу на расстоянии километра от садоводческого товарищества «Сенеж» городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. Они рассказали, что наткнулись на боеприпас, гуляя по лесу. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали этот боеприпас как гранату РГД-33 времён ВОВ», — говорится в сообщении.Так как гранта находилась далеко от жилых домов и каких-либо инфраструктурных объектов, было решено обезвредить её на месте обнаружения. Это и было сделано с соблюдением всех правил безопасности. Благодаря профессионализму взрывотехников никто не пострадал.
Читайте также:
В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника
Газовый баллончик взорвался в анусе у 40-летнего москвича
Бывшему министру спорта Дагестана Магомедову грозит пожизненное заключение
Лев Каштанов