В лесу под Солнечногорском нашли ручную гранату

Бывший министр спорта Дагестана и бывший глава Кизилюрта Магомед Магомедов может быть приговорён к пожизненному заключению. Его подозревают в пособничестве террористам.

«В 2009 году правоохранительные органы выяснили, что Магомед Магомедов по прозвищу Большой Махач, который тогда был главой Гергебильского района Дагестана, передал 100 тысяч долларов криминальному авторитету и депутату Магомедхабибу Магомедалиеву. Группа под руководством последнего совершала жестокие преступления, наводя страх на жителей. Второго лидера этой группировки ликвидировали во время спецоперации в 2013 году», — сообщили в Mash Gor.





Год назад Магомедов, который тогда занимал пост главы Кизилюрта, был задержан по подозрению в связях с криминалом и коррупции. Эти преступления, как утверждалось, он совершал, работая министром спорта.





Недавно мужчина узнал о новом уголовном деле и предпринял попытку самоубийства, находясь в московском СИЗО. Однако попытка оказалась неудачной, и сейчас Магомедов, известный как Большой Махач, находится в НИИ Склифосовского.