В лесу под Солнечногорском спасли заблудившуюся лыжницу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
68-летнюю жительницу Москвы, заблудившуюся во время лыжной прогулки в районе посёлка Радищев городского округа Солнечногорск, вывели из леса спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Женщина рассказал, что каталась по лесу на лыжах, а когда пришло время идти на железнодорожную станцию, чтобы ехать домой, она поняла, что заблудилась. К этому времени в лесу стемнело, и женщина позвонила в единую службу спасения 112 с просьбой о помощи», — говорится в сообщении.Когда спасатели прибыли в район поиска, женщина отправила им свою геолокацию. Используя световые сигналы и работая на отклик, они прошли километр по лесу и отыскали заблудившуюся лыжницу. Женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась. По счастью, у неё был с собой термос с чаем, что защитило её от переохлаждения.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели вывели женщину к ближайшему населённому пункту, а оттуда полицейские довезли её до станции, и женщина уехала домой на электричке.
Читайте также:
Где окунуться в проруби в Подмосковье: лучшие места для купания на Крещение в Московской области
В Серебряных Прудах загорелся грузовик
Спасатели провели профилактический рейд на Иваньковском водохранилище
Лев Каштанов