В лесу под Волоколамском нашли три боеприпаса времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Три старых проржавевших боеприпаса обнаружил в лесу в районе деревни Вашурино Волоколамского городского округа мужчина во время сбора грибов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Грибник, нашедший взрывоопасные предметы, сообщил об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как ручные гранаты времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили ручные гранаты в специальный контейнер, перевезли в безопасное место и уничтожили, соблюдая технику безопасности.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса провели патрулирование несанкционированных мест купания, проверки состоялись на 40 водоёмах в 21 городском округе Московской области.
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