В лесу под Волоколамском нашли заблудившегося охотника

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
69-летний мужчина отправился на охоту в Волоколамском городском округе и заблудился в лесу, найти обратную дорогу ему помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Мужчина отправился на охоту в лес в районе деревни Вашурино Волоколамского округа. Спустя несколько часов он понял, что заблудился. По счастью, охотник взял с собой заряженный телефон, поэтому он смог обратиться за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112», — говорится в сообщении.Спасатели приехали в район поиска и начали прочёсывать лес, поддерживая связь с мужчиной по телефону и одновременно работая на отклик. Поисковые работы заняли около трёх часов, в результате спасатели нашли мужчину и вывели его из леса.
В результате происшествия охотник не пострадал, помощь врачей ему не понадобилась.
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