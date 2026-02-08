В Петербурге задержали мигранта за изнасилование девочки 20 лет назад

08 февраля 2026, 21:53

В Санкт-Петербурге раскрыли дело 2006 года об изнасиловании несовершеннолетней

Фото: Istock/Andrey Mikhaylov

В Санкт-Петербурге следствие расследует уголовное дело о преступлении против несовершеннолетней, которое возбудили в 2006 году. Подозреваемого уже задержали. Подробности сообщает Следком.