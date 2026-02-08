В Петербурге задержали мигранта за изнасилование девочки 20 лет назад
В Санкт-Петербурге следствие расследует уголовное дело о преступлении против несовершеннолетней, которое возбудили в 2006 году. Подозреваемого уже задержали. Подробности сообщает Следком.
Как установили следователи, ночью 19 сентября 2006 года неизвестный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю на Колпинском шоссе, а затем скрылся. Уголовное дело возбудили, но позднее приостановили.
Работу по этому инциденту возобновили в рамках системной практики раскрытия преступлений прошлых лет. Эксперты выявили генетический профиль подозреваемого, и он совпал с образцом в специальной базе данных.
Следственный комитет отметил, что подозреваемым оказался иностранный гражданин. Оперативники задержали его в Москве и доставили в Санкт-Петербург для следственных действий. Мужчине уже предъявили обвинение. Он вину признал.
