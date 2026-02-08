Аварийная остановка лифта с пассажиром произошла в Подмосковье
Аварийная остановка лифта с пассажиром произошла в одном из многоэтажных домов подмосковного Жуковского. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.
По данным собеседника агентства, из-за технического сбоя кабина проехала без остановки до 17-го этажа, после чего сработала система безопасности — лифт резко затормозил. В момент остановки внутри кабины произошёл удар, и пассажир получил травмы.
Пострадавшего госпитализировали. При этом угрозы его жизни нет.
5 февраля министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предупреждал, что к 2030 году в России могут остановиться порядка 70 тыс. лифтов. Срок их эксплуатации уже вышел, но ранее его временно продлили. По словам министра, без замены или модернизации оборудования в ближайшие четыре года эти лифты перестанут работать. Он подчеркнул, что решить проблему можно только при активной работе лифтовых компаний, регионов и муниципалитетов, а наиболее сложная ситуация складывается в домах, где управление находится у самих жителей.
