В Лобне поймали 70-летнего похитителя велосипеда

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Пожилого мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, задержали полицейские городского округа Лобня, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже велосипеда пожал в полицию Лобни местный житель. Сумма ущерба составила десять тысяч рублей. По подозрению в совершении кражи был задержан ещё один местный житель: 70-летний пенсионер», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что 29-москвича, имеющего судимость за кражу, задержали по подозрению в похищении товаров из одного из магазинов в Мытищах. Следствие установило, что на преступление мужчина пошёл вместе с подельницей. В настоящее время ведётся розыск этой женщины.
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