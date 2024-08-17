В Лондоне горит историческое здание XVIII века

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В Лондоне загорелось историческое здание XVIII века. Об этом сообщает издание Sky News.
Отмечается, что речь идёт о здании Сомерсет-хаус, в котором располагается один из самых посещаемых художественных музеев мира. Дом построен три столетия назад.
Что стало причиной возгорания пока неизвестно. На месте происшествия работают 100 пожарных. Всех посетителей и сотрудников музея оперативно эвакуировали, движение на дорогах вблизи здания затруднено из-за пожарной техники.
Уточняется, что субботу в Сомерсет-хаусе должен был состояться фестиваль брейк-данса.
Ранее сообщалось, что в Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошёл пожар.
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Что стало причиной возгорания пока неизвестно. На месте происшествия работают 100 пожарных. Всех посетителей и сотрудников музея оперативно эвакуировали, движение на дорогах вблизи здания затруднено из-за пожарной техники.
Уточняется, что субботу в Сомерсет-хаусе должен был состояться фестиваль брейк-данса.
Ранее сообщалось, что в Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошёл пожар.
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Анастасия Чинкова