В Люберцах грузовик едва не отсек ногу женщине

Фото: istockphoto / Mihajlo Maricic
В подмосковном городе Люберцы женщине едва не отсекло ногу погрузочной платформой грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал «Readovka».
Пострадавшая пыталась помочь водителю аккуратно сдать назад. Мужчина за рулем грузовика не смог остановиться вовремя и погрузочная платформа, прикрепленная к задней части транспорта, прижала острой гранью ногу женщины.
Нога осталась на месте, пострадавшей удалось устоять и не упасть. Информация о состоянии женщины в данный момент уточняется.
Ранее сообщали, что в Новосибирске электропоезд насмерть сбил девочку, которая переходила железнодорожные пути. О трагедии сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Уточняется, что погибшая спешила на электричку, в тот момент когда поезд подъезжал к платформе, она решила перебежать ж\д пути, но не успела.
Читайте также:
Случайный прохожий погиб в ходе перестрелки с боевиками в Карабулаке.
В российском городе одноклассники отбили ребенка у бродячей собаки.
Подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности.
Нога осталась на месте, пострадавшей удалось устоять и не упасть. Информация о состоянии женщины в данный момент уточняется.
Читайте также:
Случайный прохожий погиб в ходе перестрелки с боевиками в Карабулаке.
В российском городе одноклассники отбили ребенка у бродячей собаки.
Подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности.
Дана Игумнова