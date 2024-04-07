В магазинах Орска скупают воду и хлеб

В оренбургском Орске сети магазинов «Пятерочка» и «Магнит» были вынуждены сократить запасы питьевой воды и хлеба из-за наводнения, передает РИА Новости.
На полках магазинов остались лишь соки, газированные напитки и молоко. В воскресенье ресторан Rostic’s в Орске приостановил продажу напитков из-за низкого качества воды.
В заведении также отметили, что не предлагаются все мясные блюда, поскольку для их приготовления требуется чистая вода.
Прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. В результате властям пришлось провести массовую эвакуацию жителей Старого города, где находятся несколько поселков, оказавшихся в зоне затопления.
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В заведении также отметили, что не предлагаются все мясные блюда, поскольку для их приготовления требуется чистая вода.
Прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. В результате властям пришлось провести массовую эвакуацию жителей Старого города, где находятся несколько поселков, оказавшихся в зоне затопления.
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Артем Кузьмин