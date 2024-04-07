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В магазинах Орска скупают воду и хлеб

В магазинах «Пятерочка» и «Магнит» в Орске скупили всю питьевую воду и хлеб
07 апреля 2024, 15:59

В оренбургском Орске сети магазинов «Пятерочка» и «Магнит» были вынуждены сократить запасы питьевой воды и хлеба из-за наводнения, передает РИА Новости.
На полках магазинов остались лишь соки, газированные напитки и молоко. В воскресенье ресторан Rostic’s в Орске приостановил продажу напитков из-за низкого качества воды.

В заведении также отметили, что не предлагаются все мясные блюда, поскольку для их приготовления требуется чистая вода.



Прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. В результате властям пришлось провести массовую эвакуацию жителей Старого города, где находятся несколько поселков, оказавшихся в зоне затопления.

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В Абхазии погибла российская туристка, сорвавшись со смотровой площадки
07 апреля 2024, 16:39

Фото: istockphoto/znm

Трагедия произошла в абхазском городе Гагра. Туристка из Сочи сорвалась со смотровой площадки на скалистом участке горной дороги и погибла.
Чрезвычайное происшествие произошло в районе 18-го километра шоссе Убыхов около полудня 7 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Россиянка после падения пролетела вниз более 50-ти метров. Прибывшие на место инцидента спасатели подняли её наверх и передали медикам. 40-летняя женщина получила многочисленные серьёзные травмы в результате падения. Она скончалась через несколько часов в реанимационном отделении Гагрской районной больницы.

Представители абхазского МЧС также сообщили, что будет проведено расследование с целью выяснить, каким образом женщина оказалась на краю обрыва за оградой шоссе.

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МАГАТЭ сообщило о получении информации о детонации дрона на Запорожской АЭС
07 апреля 2024, 16:23

Фото: iStick/Дмитрий Ларичев

МАГАТЭ сообщило, что проинформировано о детонации дрона на ЗАЭС. Глава организации призвал воздерживаться от действий, создающих опасность для станции. Об этом агентство сообщило на своей странице в соцсети Х
«Как сообщили экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, сегодня на объекте взорвался дрон», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ дроном атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС. В результате удара критических повреждений и пострадавших нет.

Прежде ВСУ нанесли удар по столовой, расположенной на территории ЗАЭС. Разрушений и жертв удалось избежать. Представители станции сообщили, что за несколько минут до атаки, на станции находились специалисты МАГАТЭ.

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#заэс
#удар
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ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
07 апреля 2024, 16:04

Фото: iStock/aapsky

Украинские военные нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции.
По предварительным данным, критических повреждений и пострадавших нет.

Прежде ВСУ атаковали станцию дроном-камикадзе. Представители ЗАЭС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Место прилета будет показано экспертам МАГАТЭ, которые в настоящее время находятся на АЭС.

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#заэс
#запорожье
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ПВО сбила беспилотник в Липецкой области
07 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Украинский БПЛА был сбит системой ПВО над территорией Краснинского района Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ пытались атаковать российский регион с использованием беспилотника самолетного типа.

Разрушений в результате происшествия нет, также удалось избежать пострадавших. Глава региона отметил, что средства ПВО и системы РЭБ находятся в состоянии готовности.

Прежде сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС. Один дрон рухнул в районе столовой. Жертв и разрушений нет. Руководство станции намерено показать места прилетов специалистам МАГАТЭ.

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#всу
#пво
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На ЗАЭС сообщили о последствиях атаки дронов-камикадзе ВСУ
На ЗАЭС сообщили об отсутствии угрозы безопасности после атаки дронами ВСУ
07 апреля 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

При атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС никто не пострадал, радиационный фон в норме. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, приводит ее слова ТАСС.
ВСУ атаковали ЗАЭС дронами-камикадзе. За несколько минут до инцидента на объекте проводили обследование эксперты МАГАТЭ.

Сотрудники станции сообщили, что места прилетов БПЛА будут показаны специалистам.

Напомним, один из дронов упал в районе столовой, расположенной на территории станции. Разрушений на земле нет. Это не первая атака ВСУ на ЗАЭС. Прежде БПЛА повредил грузовик, который разгружал продукты для сотрудников станции. Пострадавших удалось избежать.

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#атака
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В Петербурге женщину госпитализировали в реанимацию после домашних родов
07 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врачи Педиатрического университета Петербурга борются за жизнь двух новорожденных детей и их матери. Об этом сообщает портал 78.ru.
Женщина была доставлена в больницу после родов на дому. Дети появились на свет недоношенными, однако женщина не стала обращаться к врачам.

Одной из близнецов потребовались реанимационные мероприятия. Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего.

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#роды
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Во время взрыва в оружейном магазине в Тбилиси погибли два человека
07 апреля 2024, 14:54

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Тбилиси на Боржомской улице в специализированном оружейном магазине произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека. Ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.
Инцидент произошёл накануне, 6 апреля, поздно вечером, незадолго до закрытия магазина, сообщает пресс-служба МВД Грузии. На место происшествия прибыли оперативники, взрывотехники и сотрудники экстренных служб. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, им была оказана необходимая помощь. Сейчас все четверо находятся под наблюдением медиков.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех причин, обстоятельств и подробностей происшедшего. Опрашиваются свидетели. Что послужило причиной взрыва, пока остаётся неизвестным.

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#служба
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Подозреваемых в убийстве с отрезанием ушей в Ростовской области задержали
07 апреля 2024, 14:42

Фото: istock / Mikhaylov

Задержаны подозреваемые в убийстве двух мужчин, тела которых нашли в Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
Обоим мужчинам перерезали горло и утопили вместе с машинами. При этом преступники отрезали одному из убитых уши.

По информации портала, за совершение преступления задержаны четыре человека. Четвертого фигуранта правоохранители задержали под Волгоградом.

По предварительным данным, причиной жестокой расправы над двумя рабочими сельхозкооператива, стала личная неприязнь одного из злоумышленников.

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#преступники
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#ростовская область
#полиция
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Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области
Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 млрд рублей
07 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/nnorozoff

Общий ущерб от паводка в Оренбуржье оценивается примерно в 21 миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
«Предложение о введении чрезвычайной ситуации федерального уровня в регионе было вынесено федеральным Минстроем, а также получило поддержку Минсельхоза РФ, Минприроды России и федерального Минтранса в связи с масштабами бедствия», — сообщается в Telegram-канале.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В связи с этим событием региональное управление Следственного комитета РФ начало расследование уголовного дела. Общее количество эвакуированных составило 1 121 человек, среди которых 331 ребенок. Наблюдается дальнейшее нарастание уровня воды в городе.

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