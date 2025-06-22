В Серове ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
В городе Серов Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер.
«На месте работают 69 человек, в том числе 25 специалистов МЧС, администрации муниципалитета, газоснабжающей организации, управляющей компании, сотрудники силовых ведомств», — отметил Паслер.Глава округа Василий Сизиков в своем телеграм-канале добавил, что повреждения различной степени получила 21 квартира. В понедельник, 23 июня, эксперты оценят состояние несущих конструкций здания. Власти рассматривают вопрос о денежных компенсациях пострадавшим.
«Ранее из этого дома жалоб на запах газа, отсутствие тяги, неисправность оборудования или вентиляции — не поступало. Последние проверки были в феврале и мае 2025 года», — написал Сизиков.Напомним, ЧП случилось на последнем этаже. В результате инцидента пострадали четыре человека.