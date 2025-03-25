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Появились кадры нового взрыва, который произошел в салоне сотовой связи в Махачкале

В Махачкале произошел второй взрыв в салоне сотовой связи
Фото: iStock/shuttertop

Фото: iStock/shuttertop

В Махачкале произошел второй взрыв, предположительно вызванный утечкой газа. Инцидент случился в салоне сотовой связи, расположенном у дороги. Об этом пишет Telegram-канал «Readovka».
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся необходимые меры по ликвидации последствий взрыва. Кадры с места событий демонстрируют значительные разрушения: салон сотовой связи полностью разрушен.


Ранее в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.

Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео
Жительница пострадавшей квартиры в Махачкале опубликовала трогательное видео
25 марта 2025, 10:01

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В результате мощного взрыва в многоэтажном доме в Махачкале пострадало несколько десятков квартир. Жительница одной из поврежденных квартир поделилась эмоциональным видео, на котором видно, как выбиты окна и разрушена мебель. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
По информации мэрии города, здание, в котором произошел инцидент, не было официально введено в эксплуатацию и не должно было быть заселено.

Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале

«Смотрите, что случилось... такой взрыв...», — отметила она.

На видео слышно, как женщина сильно расстроена и плачет, снимая свою квартиру, в которой все разрушено.


Местные власти продолжают расследование причин взрыва и оказывают помощь пострадавшим. Ситуация остается под пристальным вниманием.

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Под Москвой дочь бойца СВО перевела незнакомцу 250 тыс. рублей и вскоре погибла
25 марта 2025, 09:50

Фото: istockphoto/iv-serg

Несовершеннолетняя жительница города Решетниково в Клинском районе на севере Подмосковья погибла под колёсами поезда в районе станции Ямуга. После изучения её телефона полиция выяснила, что двумя днями ранее 17-летняя девушка отправила неустановленному лицу все свои сбережения — 250 тысяч рублей.
В настоящее время правоохранители изучают версию о том, что погибшая могла стать жертвой мошенников, сообщает MK.RU. Косвенно в пользу этого предположения говорят найденные в телефоне записки странного характера. Родственники девушки считают, что их от её имени мог написать кто-то другой. По их словам, она была добрым, светлым и отзывчивым человеком, а в текстах сквозит безжалостность, в том числе и к себе самой.

Отец девушки — участник специальной военной операции. Она жила с матерью, старшей сестрой, бабушкой и дедушкой. Семья была на хорошем счету, у погибшей не было никаких проблем в общении со сверстниками, так же как и трудностей с успеваемостью в школе. Расследование дела продолжается.

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В Сирии произошло отключение интернета на фоне взрывов в военном аэропорту Пальмиры
На всей территории Сирии произошло отключение интернета
25 марта 2025, 09:47

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

На всей территории Сирии произошло массовое отключение интернета, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.
По данным организации, ситуация носит общенациональный характер, что вызывает серьезные опасения среди населения и международного сообщества.

Отключение связи совпало с рядом взрывов, произошедших в сирийском военном аэропорту Пальмиры. В настоящее время не сообщается о причинах взрывов и их последствиях, однако местные источники указывают на возможную связь между отключением интернета и событиями в аэропорту.

Ранее стало известно, что в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.

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#интернет
#отключение
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Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
В Махачкале взрыв прогремел в многоэтажном доме
25 марта 2025, 09:46

Фото: iStock/gorodenkoff

В Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Очевидцы сообщили, что громкий звук раздался ранним утром, вызвав панику среди местных жителей. На опубликованных кадрах видно, как одна из квартир охвачена огнем, а часть этажа разрушена. Осколки строительных материалов упали на припаркованные у дома автомобили.


Согласно свидетельствам горожан, из горящей квартиры поднимаются клубы дыма, а в соседних домах выбиты стекла в результате взрывной волны.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые начали работы по ликвидации последствий взрыва и оказанию помощи пострадавшим. По неподтвержденной информации, число пострадавших возросло до двух человек.

Ситуация находится под контролем, власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Информация о причинах происшествия и числе пострадавших уточняется.

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Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае
25 марта 2025, 08:45

Фото: iStock/slava296

В Сети продолжают обсуждать тяжелую ситуацию 20-летней модели Марии Ковальчук, найденной в критическом состоянии на обочине дороги в Дубае. У девушки были сломаны руки, ноги и позвоночник. Она была срочно доставлена в реанимацию, где врачи провели несколько операций, но не смогли гарантировать полное восстановление. Об этом пишет «StarHit».
Подруга Марии поделилась последними новостями о её состоянии и рассказала о ходе расследования.

«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у нее травмы», — отметила она.

По ее словам, мама Марии не может говорить о произошедшем, пока находится в Дубае, так как ситуация там крайне напряженная.

«Там сейчас пытаются замять дело и подстроить все так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чем не виновата», — подчеркнула подруга.

Она также добавила, что Мария может не раскрыть все подробности ужасных событий, когда сможет выйти на связь. Подруга вспомнила о том, как близки они были. Она выразила сожаление не только как о своей знакомой, но и как о девушке в целом. По её словам, они каждый день общались в классе, смеялись и фотографировались. У них было положительное и приятное общение.

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