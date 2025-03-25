Появились кадры нового взрыва, который произошел в салоне сотовой связи в Махачкале

Фото: iStock/shuttertop
В Махачкале произошел второй взрыв, предположительно вызванный утечкой газа. Инцидент случился в салоне сотовой связи, расположенном у дороги. Об этом пишет Telegram-канал «Readovka».
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся необходимые меры по ликвидации последствий взрыва. Кадры с места событий демонстрируют значительные разрушения: салон сотовой связи полностью разрушен.
Ранее в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.
Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Под Москвой дочь бойца СВО перевела незнакомцу 250 тыс. рублей и вскоре погибла
В Сирии произошло отключение интернета на фоне взрывов в военном аэропорту Пальмиры
Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае
На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся необходимые меры по ликвидации последствий взрыва. Кадры с места событий демонстрируют значительные разрушения: салон сотовой связи полностью разрушен.
Ранее в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.
Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Под Москвой дочь бойца СВО перевела незнакомцу 250 тыс. рублей и вскоре погибла
В Сирии произошло отключение интернета на фоне взрывов в военном аэропорту Пальмиры
Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае
Дарья Осипова