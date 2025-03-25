Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
В результате мощного взрыва в многоэтажном доме в Махачкале пострадало несколько десятков квартир. Жительница одной из поврежденных квартир поделилась эмоциональным видео, на котором видно, как выбиты окна и разрушена мебель. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
По информации мэрии города, здание, в котором произошел инцидент, не было официально введено в эксплуатацию и не должно было быть заселено.
На видео слышно, как женщина сильно расстроена и плачет, снимая свою квартиру, в которой все разрушено.
Местные власти продолжают расследование причин взрыва и оказывают помощь пострадавшим. Ситуация остается под пристальным вниманием.
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Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
«Смотрите, что случилось... такой взрыв...», — отметила она.
На видео слышно, как женщина сильно расстроена и плачет, снимая свою квартиру, в которой все разрушено.
Местные власти продолжают расследование причин взрыва и оказывают помощь пострадавшим. Ситуация остается под пристальным вниманием.
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Дарья Осипова