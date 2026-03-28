Режим ЧС ввели в российском городе
Режим ЧС ввели в столице Дагестана из-за последствий ливней. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в своем телеграм-канале.
В течение ночи в Махачкале шли сильные непрерывные дожди, которые привели к наводнению. Пострадавшим жителям пообещали оказать всю необходимую помощь.
Уточняется, что все службы перевели в режим в усиленной работы. Всего к ликвидации последствий привлекли более 40 специалистов и 30 единиц техники.
Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что в Махачкале из-за непогоды оказались подтоплены десятки домов, а без света остались более 60 тысяч человек. В Дербенте реки вышли из берегов и затопили дороги, а на склонах сильные потоки сносили и переворачивали автомобили. В Хасавюрте обрушился железнодорожный мост.
