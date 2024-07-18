В Мариуполе чеченец припарковал Lexus на пляже и устроил драку с отдыхающими

Фото: istockphoto/Besides the Obvious
В Мариуполе чеченец с семьей заехал на Lexus на пляж, припарковав внедорожник прямо на песке, а после устроил драку с отдыхающими. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Донбассе.
Судя по кадрам опубликованного видео, иномарку оставили в нескольких метрах от воды, чем возмутились местные жители, начав требовать убрать машину и поставить ее «как все люди», чтобы не мешать детям.
Издание заявляет, что во время скандала владелец внедорожника набросился на отдыхающих с кулаками. В публикации также указывается, что некоторые узнали в чеченце учредителя стройфирмы из Грозного.
На ситуацию также отреагировал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, осудив действия чеченца. Он также выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и испытал неудобства.
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Издание заявляет, что во время скандала владелец внедорожника набросился на отдыхающих с кулаками. В публикации также указывается, что некоторые узнали в чеченце учредителя стройфирмы из Грозного.
На ситуацию также отреагировал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, осудив действия чеченца. Он также выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и испытал неудобства.
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Данил Пономарев