Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии Накастхоева нашли оружие

В машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии Накастхоева нашли оружие

20 апреля 2024, 13:20
Фото: iStock/tanawit sabprasan

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Московские сотрудники ДПС в ходе проверки автомобиля вице-президента Федерации бокса Ингушетии Магомеда-Гири Накастхоева обнаружили оружие. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошёл на Ленинградском проспекте. В салоне автомобиля лежал пистолет «Глок» австрийского производства. После сотрудники обнаружили ещё 15 патронов к нему.

В результате, оружие и патроны были изъяты. В отношении 35-летнего Накастхоева начата проверка, в ходе которой выяснится, есть ли у него разрешение на хранение оружия.



Кроме того, сообщается, что он ехал на автомобиле, принадлежащем другому жителю Ингушетии. Сам боксёр проживает в Красногорске.

Читайте также:

В автомобиле азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли оружие

В Германии белорусы украли оружие и спрятали его под собачьими экскрементами

Приставам разрешат использовать огнестрельное оружие против должников
#проверка
#автомобиль
#оружие
#ингушетия
#бокс
Названы имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине
«Страна»: люди, расстрелявшие полицейских в Винницкой области, были военными
20 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мужчины, которые расстреляли полицейских в Винницкой области на Украине, являются военными и приходятся друг другу отцом и сыном. Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что нападавшие служат в 28-й отдельной механизированной бригаде. По информации источника, преступниками оказались Валерий Василаке, 1972 года рождения, и его сын Виталий Василаке, 1998 года рождения.

Уточняется, что представители 28-й ОМБР опровергли информацию о том, что мужчины служат в этой бригаде.

Напомним, двое мужчин расстреляли полицейских на блокпосту на Украине. Дежурившие на блокпосту остановили автомобиль, в котором находились два человека в военной форме, чтобы проверить у них документы. Водитель и пассажир открыли огонь по полицейским, после чего скрылись с места преступления.

Читайте также:

На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту

В Дагестане задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье
#автомобиль
#пассажир
#водитель
#документы
#мужчины
#пистолет
#преступление
#военные
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Чехове эвакуируют ТЦ «Карнавал»
20 апреля 2024, 13:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном Чехове эвакуируют торговый центр «Карнавал».

На месте работают сотрудники экстренных служб, всех посетителей вывели на улицу.

Ранее сообщалось, что после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» участились сообщения о минировании торговых центров и иных общественных пространств с большим скоплением людей. Так, после атаки в Красногорске были эвакуированы торговые центры в нескольких регионах России.

Кроме того, через несколько дней после трагедии в отделении МФЦ в посёлке Внуково была обнаружена записка, в которой неизвестный представился террористом и заявил, что расстреляет всех присутствующих. Сотрудников и посетителей в срочном порядке вывели из здания.

Читайте также:

В Москве эвакуируют бизнес-квартал Трёхгорная мануфактура

«Фонтанка»: Из торгового центра «Пассаж» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей

Эвакуация в ТЦ «Мозаика» на юго-востоке Москвы
#эвакуация
#торговый центр
#подмосковье
#чехов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Грузовик врезался в здание терминала аэропорта Пулково в Петербурге
20 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/alexflower

В Петербурге грузовик врезался в здание терминала аэропорта Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл в субботу утром. Водитель не рассчитал габариты грузовика и пытался проехать под навесной частью терминала аэропорта. Однако крыша машины оказалось слишком высокой и автомобиль столкнулся со зданием. В результате аварии никто не пострадал, но была повреждена часть облицовки здания.

В настоящее время транспортная прокуратура города проводит проверку.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что самолёт, следовавший по маршруту Калининград – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. В салоне выпали кислородные маски. На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Читайте также:

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с трамваем в Петербурге женщине

С начала марта на дорогах Подмосковья произошло 22 ДТП с мотоциклистами

В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд
#санкт-петербург
#аэропорт
#грузовик
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, куда планировал бежать подозреваемый в убийстве байкера в Москве
Подозреваемый в убийстве байкера в Москве планировал бежать в ЛНР
20 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Diy13

Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, напавший на байкера из-за парковки в столичном районе Люблино, планировал бежать в ЛНР. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Следователи рассматривают версию о том, что трое напавших на Кирилла Ковалёва после совершения преступления планировали двигаться в сторону ЛНР.

Напомним, что в минувшую среду 21-летний Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда дома в Москве. Это не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который сделал водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице.

Читайте также:

Мама убитого в Москве из-за замечания мужчины рассказала, что он хотел жениться

Задержан подозреваемый в убийстве байкера в Москве

В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео
#лнр
#москва
#убийство
#парковка
#конфликт
#мигрант
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Куклачев с трудом дышит после инфаркта
Shot: клоун Юрий Куклачев испытает проблемы с дыханием после инфаркта
20 апреля 2024, 11:54

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев использует кислородную маску для дыхания после того, как перенес инфаркт, пишет Telegram-канал Shot.

Сын артиста, Дмитрий, поделился, что его отец старается использовать маску поменьше, но из-за трудностей с дыханием ему все еще необходима эта помощь. Однако он добавил, что настроение у Юрия Куклачева хорошее. Сейчас артист начинает восстанавливаться: он уже немного передвигается по палате и выполняет простые обязанности, такие как мытье посуды.

Канал также сообщает, что Куклачев останется в больнице еще минимум 10 дней.

17 апреля сообщалось, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Сам клоун хочет скорее вернуться к работе.

Напомним, что 75-летнему Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» 12 апреля, после чего его госпитализировали с инфарктом.

Читайте также:

«Я нужен еще России»: Куклачев вышел на связь впервые после инфаркта

Юрий Куклачёв: Биография, юбилейный концерт в «Вегасе» и инфаркт

Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею
#врачи
#помощь
#концерт
#отец
#шоу
#артист
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком
NBC: в США туристка гуляла с годовалым ребенком и сорвалась с 40-метровой скалы
20 апреля 2024, 11:37

Фото: iStock/Matt Anderson

В американском штате Аризона туристка Зайнаб Джозеф гуляла с однолетним ребенком и неожиданно сорвалась с 40-метровой скалы. Событие произошло на горной тропе в одном из природных парков США, сообщает NBC.

Отмечается, что во время экскурсии вместе с женщиной из Калифорнии и ее ребенком также присутствовал ее муж. Однако он не сумел предотвратить происшествие. Предположительно, женщина потеряла равновесие на узкой каменистой тропе.

Свидетели, спустившись к пострадавшей, немедленно вызвали экстренную службу. К моменту прибытия спасателей, туристка была еще жива, и ее доставили в одну из местных больниц. Однако врачам не удалось спасти пострадавшую. Расследованием происшествия в настоящее время занимается офис шерифа округа Явапай. Согласно предварительной информации, инцидент квалифицируется как несчастный случай.

Читайте также:

Гимнастка сорвалась с высоты при выполнении трюка в цирке Новосибирска

СК: В Майкопе авто с тремя детьми и двумя взрослыми сорвалась с обрыва в реку

В Ингушетии туристка сорвалась с горы, пытаясь сделать селфи
#происшествие
#горы
#экскурсии
#женщина
#авто
#инцидент
#офис
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мама убитого в Москве из-за замечания мужчины рассказала, что он хотел жениться
20 апреля 2024, 11:11

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Мама 24-летнего Кирилла Ковалёва, которого убили в Москве из-за парковки, рассказала, что этим летом сын и его девушка хотели жениться. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что через пару лет они планировали родить детей.

По словам Елены Ковалёвой, её сын профессионально занимался велоспортом и замещал детского тренера. Кирилл умел легко найти контакт с детьми.

Также у него было повышенное чувство справедливости, из-за которого, как считает его мать, он и пострадал.

Напомним, что в минувшую среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал свой автомобиль на тротуаре одного из дворов столичного района Люблино. Это сильно не понравилось 24-летнему местному жителю, который решил сделать водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на Кирилла, избил его и ударил ножом в живот. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Читайте также:

Появилось видео допроса задержанного за убийство москвича мигранта

В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео

Задержан подозреваемый в убийстве байкера в Москве
#свадьба
#убийство
#москва
#мигрант
#автомобиль
#мать
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киллер расстрелял 60-летнего владельца магазина в центре подмосковной Балашихи
20 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/SolidMaks

Неизвестный расстрелял владельца круглосуточного магазина в Балашихе, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации СМИ, убийство произошло рано утром 20 апреля.

Киллер около получаса поджидал бизнесмена, который владел круглосуточным магазином в центре Балашихи. Как только мужчина подъехал к дому и вышел из своего автомобиля — неизвестный в маске выскочил из укрытия и расстрелял бизнесмена.

Уточняется, что в жертву киллер выстрелил пять раз. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

Читайте также:

На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту

В Дагестане задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД

Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
#балашиха
#убийство
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД
20 апреля 2024, 09:53

Фото: iStock/fotoember

В Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании. Отмечается, что задержанная в период с 2014 по 2015 год обеспечивала продуктами главаря диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Олега Шаляпина.

В это же время Шаляпин и три участника преступной группировки жестоко убили полковника МВД Айтемира Салимгереева. Преступники вломились в дом офицера в городе Кизилюрте, пытали его и после обезглавили.

Отмечается, что все четверо бандитов были уничтожены в процессе различных контртеррористических операций. Против задержанной Липы возбудили уголовное дело. Ей грозит 15 лет тюремного срока.

Читайте также:

На Украине неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту

В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева

В Бразилии женщина привезла в банк тело умершего дяди, чтобы взять на него кредит
#мвд
#дом
#уголовное женщина
#преступники
#сотрудники
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф