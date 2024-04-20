В машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии Накастхоева нашли оружие

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Московские сотрудники ДПС в ходе проверки автомобиля вице-президента Федерации бокса Ингушетии Магомеда-Гири Накастхоева обнаружили оружие. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл на Ленинградском проспекте. В салоне автомобиля лежал пистолет «Глок» австрийского производства. После сотрудники обнаружили ещё 15 патронов к нему.
В результате, оружие и патроны были изъяты. В отношении 35-летнего Накастхоева начата проверка, в ходе которой выяснится, есть ли у него разрешение на хранение оружия.
Кроме того, сообщается, что он ехал на автомобиле, принадлежащем другому жителю Ингушетии. Сам боксёр проживает в Красногорске.
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Анастасия Чинкова