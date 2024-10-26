В МЧС опровергли информацию о возгорании на рязанском НПЗ

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Данные о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани опровергли в МЧС России. Как уточнили в пресс-службе ведомства, предприятие работает штатно.
«Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ — фейк. Факельное горение — часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме», — добавили спасатели.Ранее в сети распространилась информация о пожаре на рязанском НПЗ.
Перед этим в МЧС проинформировали об обнаружении тела четвертого погибшего в результате крушения медицинского вертолета в Кировской области.
Трагедия произошла сегодня вечером, 26 октября. На борту винтокрылой машины находились четыре человека: два фельдшера, пилот и врач.
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Никита Кротов