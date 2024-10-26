Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В МЧС опровергли информацию о возгорании на рязанском НПЗ

В МЧС опровергли информацию о возгорании на рязанском НПЗ

26 октября 2024, 21:58
Фото: istockphoto/hxdbzxy

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Данные о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани опровергли в МЧС России. Как уточнили в пресс-службе ведомства, предприятие работает штатно.
«Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ — фейк. Факельное горение — часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме», — добавили спасатели.
Ранее в сети распространилась информация о пожаре на рязанском НПЗ.



Перед этим в МЧС проинформировали об обнаружении тела четвертого погибшего в результате крушения медицинского вертолета в Кировской области.

Трагедия произошла сегодня вечером, 26 октября. На борту винтокрылой машины находились четыре человека: два фельдшера, пилот и врач.

Читайте также:

Shot: неизвестный открыл стрельбу в Центральном парке в Пушкино, в Подмосковье

Десять полицейских погибли в Иране в результате теракта

В Пермском крае девятиклассник получил ранение в голову из пневматики
#мир
#россия
#мчс
#пожар
#рязанская область
#нпз
#новости
#фейки
Спасатели МЧС нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета под Кировом
26 октября 2024, 20:50

Фото: МЧС России

Спасатели МЧС России нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области. Об этом министерство сообщает в своем телеграм-канале. Тела трех других членов экипажа нашли ранее.
«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», — говорится в сообщении.
Напомним, вертолет Ми-2 потерпел крушение в Кировской области сегодня вечером, 26 октября. По информации телеграм-канала «112», разбилось судно медицины катастроф с четырьмя членами экипажа на борту — пилотом, врачом и двумя фельдшерами. На месте падения разгорелся сильный пожар, который пришлось тушить спасателям МЧС.

Читайте также:

112: крушение медицинского вертолета в Кировской области унесло жизни 3 человек

Вертолет санавиации разбился под Кировом, подробности

На Чукотке мог потерпеть крушение вертолет, спасатели пытаются добраться до места
#спасатели
#мчс
#пожар
#судно
#вертолёт
#112
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shot: неизвестный открыл стрельбу в Центральном парке в Пушкино, в Подмосковье
26 октября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/???? ??????

Неизвестный открыл стрельбу в Центральном парке подмосковного Пушкино, пишет Telegram-канал Shot.
Как уточнили авторы публикации, стреляли, предположительно, из травматического пистолета. Люди массово побежали к выходу из парка.

Информацию о пострадавших сейчас уточняют, стрелявшего разыскивают. Также, предварительно, в разборках участвовали подростки из нескольких компаний.

По словам очевидцев, произошла массовая драка, поводом для которой стала девушка, ушедшая в другую компанию.

Собеседник телеканала РЕН ТВ отмечал, что данные о стрельбе не подтвердились. Уточнялось, что рядом гуляли свадьбу и запускали петарды.

Ранее сообщалось, что школьник из Пермского края был ранен из пневматического оружия.

Читайте также:

Десять полицейских погибли в Иране в результате теракта

112: крушение медицинского вертолета в Кировской области унесло жизни 3 человек

В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие
#мир
#россия
#подмосковье
#пушкино
#полиция
#стрельба
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
112: крушение медицинского вертолета в Кировской области унесло жизни 3 человек
26 октября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Zeferli

Жизни трех человек унесло крушение медицинского вертолета в Кировской области, информирует Telegram-канал «112».
Перед этим стало известно, что инцидент произошел в Даровском районе региона. На борту было четыре человека: два фельдшера, пилот и врач.

Ранее сообщалось, что на Чукотке мог разбиться вертолет. Очевидцы рассказывали, что сначала винтокрылая машина влетела в сопку, а после этого упала. По уверениям местных, они стали свидетелями произошедшего в районе шести утра в минувшую пятницу, 25 октября.

После всего в воздухе был густой черный дым.

Перед этим вертолет с тремя российскими пилотами разбился в Пакистане после взлета. Как писал Telegram-канал Shot, погибли минимум шесть человек.

Читайте также:

На месте крушения сбитого в Судане самолета нашли документы второго россиянина

В Судане сбили грузовой самолёт, на борту которого могли быть россияне

Прокуратура: самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области
#мир
#россия
#вертолёты
#крушение
#новости
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкие истребители НАТО сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем
26 октября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/TebNad

Немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию неба над Балтийским морем, были подняты в небо, а после сопроводили якобы российский военный самолет-разведчик Ил-20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ВВС Германии. Отмечается, что нарушивший воздушное пространство самолет передвигался без плана полета и транспондера.
«Наши силы быстрого реагирования из Латвии были активированы сегодня для идентификации самолета без плана полета и сигнала транспондера. Наши немецкие истребители Eurofighter, в частности, сопроводили российский самолет-разведчик (Ил-20) над Балтийским морем», — заявили в ВВС ФРГ.
Месяц назад ВВС Германии сообщали об идентичном случае, когда истребители Eurofighter были экстренно подняты в воздух, а после якобы сопроводили сразу пять российских самолетов.

В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Читайте также:

Германия подняла в небо истребители из-за «активности» самолетов РФ над Балтикой

Истребители НАТО поднялись в небо из-за российского Ил-20М

Минобороны: Истребители Су-35С ВКС РФ провели патрулирование в Курской области
#самолет
#вкс
#небо
#воздух
#полеты
#германия
#фрг
#нато
#рф
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вертолет санавиации разбился под Кировом, подробности
«112»: под Кировом потерпел крушение вертолет санавиации, три человека погибли
26 октября 2024, 19:06

Фото: istockphoto/Zeferli

В Кировской области потерпел крушение вертолет Ми-2 санавиации, погибли три человека. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что на борту находились четверо — пилот, врач и два фельдшера.
По информации издания, крушение вертолета медицины катастроф произошло в Даровском районе. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые тушат разгоревшийся после падения судна пожар. Найдены тела трех членов экипажа, поиски четвертого еще продолжаются.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что на Чукотке мог разбиться вертолет. Со слов очевидцев, воздушное судно сначала врезалось в сопку, а затем упало в Билибинском районе. Местные жители уверяют, что видели крушение судна в районе шести утра в пятницу. После этого в воздух поднялся черный густой дым. Сведения о возможном крушении вертолёта продолжают проверять.

Читайте также:

На Чукотке мог потерпеть крушение вертолет, спасатели пытаются добраться до места

Один пассажир погиб во время аварийной посадки самолета в Якутии

В Иране разбился вертолет с командованием КСИР и хуситов
#спасатели
#пожар
#судно
#поиски
#пассажир
#вертолёт
#происшествия
#крушение
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Десять полицейских погибли в Иране в результате теракта
26 октября 2024, 18:11

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK

Как минимум десять полицейских погибли в результате теракта в Иране, передали правоохранители исламской республики. Министру МВД страны поручено создать группу для того, чтобы выяснить масштабы трагедии, добавили в правительстве.
По данным Красного Полумесяца Ирана, раненых госпитализировали, их число не называется.

Как уточняло иранское агентство IRNA, ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Джейш аль-Зольм», которая действует как правило в юго-восточной части страны, где есть плохо охраняемый участок границы с Пакистаном и Афганистаном.

Теракт произошел в Гоухар Кух области Тафтан провинции Белуджистан и Систан.

Ранее сообщалось, о чем РФ предупреждала Иран.

Читайте также:

В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие

В Пермском крае девятиклассник получил ранение в голову из пневматики

В московском метро агрессивный пассажир жестоко избил женщину
#мир
#иран
#полиция
#теракт
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие
В Хорошево-Мневниках загорелся автосервис вместе с машинами, пострадали люди
26 октября 2024, 17:58

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Москве загорелся премиальный автосервис во 2-м Силикатном проезде в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Согласно предварительным данным, пострадали три человека. Уточняется, что в премиальном автосервисе на первом этаже загорелись несколько машин, в результате чего в помещении образовалось плотное задымление.

С верхних этажей здания проводится эвакуация людей. Информация о состоянии пострадавших не уточняется. Причины пожара в настоящее время также неизвестны.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово загорелась многоуровневая парковка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В московском метро агрессивный пассажир жестоко избил женщину

Частный дом и автомобиль загорелись в Коркино, где была убита женщина-таксист

Бензовоз и грузовик столкнулись на трассе под Тверью, вспыхнул сильный пожар
#пожар
#автомобиль
#эвакуация
#пассажир
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержали пятого сбежавшего из липецкой колонии заключенного — МВД
26 октября 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Dzurag

Пятый заключенный из шести сбежавших из колонии в Липецкой области задержан, проинформировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
Уточняется, что злоумышленник находился в частном секторе в населенном пункте Петровское. Его доставили в полицию. Продолжаются поиски последнего заключенного, резюмировала Волк.

Ранее Ирина Волк сообщала, что сбежавшие из липецкой колонии зэки направлялись за границу в Узбекистан, а также в подмосковный регион. Представитель ведомства опубликовала запись допроса задержанных до этого фигурантов.

Известно, что все злоумышленники — выходцы из среднеазиатского региона. В настоящее время заведено уголовное дело в отношении должностных лиц по статье о халатности.

Читайте также:

Пойманы еще два беглеца из липецкой колонии

Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых

В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
#россия
#липецкая область
#полиция
#мвд
#тюрьма
#колония
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сбежавшие из липецкой колонии направлялись в Подмосковье и Узбекистан — МВД
26 октября 2024, 17:27

Фото: istockphoto/blinow61

Сбежавшие из липецкой колонии заключенные направлялись в подмосковный регион и в Узбекистан.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала у себя в Telegram-канале фрагменты допроса заключенных. Таким образом из шестерых зэков за границу направлялись четверо, а в Подмосковье — еще двое.

Открыто уголовное производство о халатности в отношении должностных лиц.

Перед этим двоих нарушителей взяли под Тамбовом и двух — под Липецком. Один из них сопротивлялся при задержании.

Побег обнаружили 26 октября во время обхода территории колонии. Позже выяснилось, что сбежавшие сделали подкоп. Все заключенные — выходцы из Средней Азии.

Читайте также:

В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных

Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых

Появилось видео задержания двух бежавших из липецкой колонии заключенных
#россия
#липецкая область
#подмосковье
#узбекистан
#криминал
#тюрьма
#колония
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников