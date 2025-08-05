Режиссёра Фрэнсиса Форда Копполу экстренно госпитализировали в Риме
Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола, известный по «Крёстному отцу», был экстренно госпитализирован в Риме.
Как сообщают местные СМИ, 86-летнему мастеру кино планировали провести операцию, однако перед её началом ему стало плохо. Предположительно, у Копполы произошла фибрилляция предсердий.
В настоящее время он находится под наблюдением врачей в клинике «Тор Вергата». Фрэнсис Форд Коппола знаменит своей трилогией «Крёстный отец», а также фильмами «Дракула» и «Апокалипсис сегодня», посвящённым вьетнамской войне.
Накануне сообщалось о госпитализации российского певца Александра Розенбаума. СМИ писали, что испонителя забрали в больницу с подозрением на пневмонию.
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