В МГМСУ проходят массовые задержания студентов и преподавателей

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В Москве прошли массовые задержания в медико-стоматологическом университете (МГМСУ). Как пишет Телеграм-канал Baza, преподавателей и студентов могли задержать по делу двухлетней давности по подозрению в мошенничестве.
«Очевидцы сообщают, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооруженных силовиков», – сказано в публикации.По информации источников издания, всего в отдел полиции доставили около 30 человек, задержания проходили не только в самом университете, но и на домашних адресах учителей и учеников. Силовики обыскали их квартиры и изъяли технику и документы. Отмечается, что среди задержанных оказались преподаватели нескольких факультетов.
По предварительным данным, причиной стала попытка студентов «купить» один из экзаменов.
О ситуации правоохранителям стало известно после того, как якобы одному из родителей не понравился такой способ сдачи экзамена, поэтому он обратился в МВД.
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Алина Юрчак