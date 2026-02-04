В Мичуринске заработал оперштаб после схода вагонов в Тамбовской области
Первышов: В Мичуринске заработал оперштаб после схода вагонов и горения топлива
В Мичуринске после схода с рельсов состава с топливом и последующего возгорания создали оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
Ранее стало известно, что на станции Кочетовка‑2 под Мичуринском произошёл сход поезда с цистернами топлива. Несколько ёмкостей взорвались, столб дыма видели за десятки километров. Пожар тушат подразделения местного МЧС.
«По моему поручению в Мичуринске создан оперативный штаб, который возглавил мой заместитель Евгений Зименко, курирующий ГО и ЧС», - говорится в телеграм-канале главы региона.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек — машинист. Он получил множественные ожоги, пытаясь ликвидировать возгорание сразу после взрыва. Его доставили в больницу. Повреждения получили порядка 30 вагонов. Причины случившегося выясняются, движение поездов на участке временно остановили.