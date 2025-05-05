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В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе

Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

По словам местных жителей, в том же самом подъезде московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе. Об этом сообщает Shot.
«По словам соседей, прошлой зимой взрыв прогремел в квартире на 6 этаже. Тогда жилище выгорело полностью, но обошлось без пострадавших и серьезных последствий» — пишет telegram-канал.

Как рассказывают жители, после случившегося проверки газового оборудования в доме происходили регулярно.

На данный момент многоэтажка до сих пор оцеплена. Людей не пускают в квартиры. Чать жильцов находится в ближайшей школе, где организован ПВР.



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#квартиры
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#взрыв
#жители
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#москва
В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка
04 мая 2025, 23:59

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В пожаре в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева сгорела женщина, которая до последнего пыталась спасти ребенка. Об этом сообщает Mash.
«Погибшая при взрыве газа в доме на Тюленева сгорела заживо. Со слов очевидцев, женщина высунулась в окно, кричала о помощи и зависла в таком положении», — сообщает telegram-канал.

Как оказалось, женщина кричала из окна, что в ее квартире ребенок. Предварительно, его удалось спасти. Местные жители видели и полностью обгоревшего мужчину, которого на каталке вывезли медики.

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#медики
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#москва
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Открытое горение в многоэтажке на улице Генерала Тюленева потушено
04 мая 2025, 22:55

Фото: iStock/ Mikhail Yakovlev

Открытое горение на улице Генерала Тюленева в Москве потушено, сообщило МЧС в Телеграм-канале.
Специалисты перекрыли подачу газа в многоэтажный дом, проинформировало агентство ТАСС. В настоящее время на место случившегося прибывает специальная техника для ликвидации последствий пожара. Спасатели разворачивают палатки неподалеку от горевшего дома.

По данным МЧС, пострадали пять человек, в том числе два несовершеннолетних.

Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По информации МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов». Специалисты обнаружили двух погибших.

По факту инцидента московский СК возбудил уголовное дело.

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#пожар
#уголовное дело
#ск рф
#мчс
#смерть
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#москва
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Московский СК возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева
04 мая 2025, 22:40

Фото: iStock/ grafoto

Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева в столице, сообщили представители ведомства в Телеграм-канале.
Отмечалось, что следователи московского СК вместе с оперативными службами столицы работают на месте пожара.

«В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая», — обратили внимание в московском СК.

Предположительно, причиной пожара в многоэтажном доме стал взрыв газа.

Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».

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Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша

К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС

Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
#мчс
#уголовное дело
#ск рф
#москва
#пожар
#смерть
#взрыв
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Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша
04 мая 2025, 22:30

Фото: iStock/ DarthArt

Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева в Москве обрушилась крыша, сообщил Телеграм-канал «Москва 24».
Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».

Количество погибших возросло до трех человек и может увеличиться, проинформировал Телеграм-канал SHOT. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения.

На место тушения прибыл вертолет МЧС. Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.

Также движение по улице Генерала Тюленева временно ограничено.

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#пожар
#взрыв
#мчс
#погибший
#пострадавший
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#крыша
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К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС
04 мая 2025, 22:17

Фото: iStock/ Phillip Wittke

На место тушения пожара в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС, сообщил Телеграм-канал «Москва 24».
Отмечалось, что два автобуса особо большого класса Мосгортранса собираются использовать для обогрева эвакуированных граждан.

«Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения», — сообщалось в публикации канала «Дептранс. Оперативно».

Движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной временно ограничено. Организацию проезда осуществит Дорожный патруль ЦОДД.

Напомним, что в воскресенье вечером прогремел взрыв в жилом доме в районе Тёплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Причиной пожара, предположительно, стал врыв газа. Два человека погибли от отравления угарным газом.

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Подъезд на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, может обрушиться

Озвучена предварительная причина взрыва в многоэтажке в Москве
#пожар
#смерть
#москва
#мчс
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