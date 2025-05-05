В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе

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По словам местных жителей, в том же самом подъезде московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе. Об этом сообщает Shot.
«По словам соседей, прошлой зимой взрыв прогремел в квартире на 6 этаже. Тогда жилище выгорело полностью, но обошлось без пострадавших и серьезных последствий» — пишет telegram-канал.
Как рассказывают жители, после случившегося проверки газового оборудования в доме происходили регулярно.
На данный момент многоэтажка до сих пор оцеплена. Людей не пускают в квартиры. Чать жильцов находится в ближайшей школе, где организован ПВР.
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