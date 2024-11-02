В Молдавии робот с голосом премьер-министра звонит и угрожает гражданам страны

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В Молдавии жителям республики звонит по телефону робот и угрожает расправой. Причём говорит он голосом премьер-министра страны Дорина Речана.
Об этом пишет местное сетевое издание Noi. Сам глава молдавского правительства назвал подобные провокационные действия актами запугивания. По его словам, они направлены на то, чтобы посеять в людях панику и страх, чтобы граждане Молдавии боялись прийти на выборы.
Дорин Речан уточнил, что накануне, 1 ноября, люди по всей стране стали получать анонимные звонки. «Робот» с его голосом угрожал журналистам, медийным персонам, известным личностям и простым гражданам. По его словам, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по фактам происшедшего.
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