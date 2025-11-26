В Молдавии задержали украинский грузовик с дронами «Герань-2» и переносными ЗРК
На таможенном пункте Леушень–Альбица в Молдавии сотрудники контроля остановили украинский грузовик, в котором обнаружили партию военного назначения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации местных властей, внутри фуры находились беспилотники «Герань-2», переносные зенитные ракетные комплексы, запчасти к ним и боеприпасы. Груз оформили как металлические изделия с местом назначения — Израиль. Водитель автомобиля и лица, занимавшиеся оформлением экспортных документов, задержаны. Машину изъяли для детальной проверки.
Происхождение дронов, оружия и боеприпасов устанавливает Генеральная прокуратура Молдавии. В ведомстве отметили, что все государственные структуры задействованы для полного выяснения обстоятельств произошедшего.
Читайте также: