В Молдавии задержали украинский грузовик с дронами «Герань-2» и переносными ЗРК

26 ноября 2025, 17:55

Фото: iStock/Jag_cz

На таможенном пункте Леушень–Альбица в Молдавии сотрудники контроля остановили украинский грузовик, в котором обнаружили партию военного назначения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.