Водитель и две пассажирки не выжили в страшной аварии на российской трассе
В Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.
Трагический инцидент случился в Клепиковском районе. В результате аварии погибли три человека. Чрезвычайное происшествие произошло рано утром 31 августа на 216-м километре автодороги Москва — Касимов.
По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Cobalt съехал в кювет и совершил столкновение с препятствием. В результате аварии водитель и две пассажирки 17 и 18 лет скончались на месте от полученных травм. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
