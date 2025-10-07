В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над девочкой в 2016 году
В Москве арестовали иностранного гражданина по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.
По версии следствия, мужчина совершил преступление в октябре 2016 года на территории парка «Лосиный остров». Он набросился на незнакомую ему девочку и надругался над ней, после чего скрылся.
Сначала установить личность преступника не удалось. Позже следователи возобновили дело: они повторно изучили его материалы и провели современные экспертизы изъятых улик, что позволило идентифицировать подозреваемого: им оказался 28-летний иностранец. Молодого человека заключили под стражу и предъявили ему обвинение.
Ранее сообщалось, что столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который надругался над 16-летней девочкой в подъезде ее дома.
Читайте также: