Baza: сверток с деньгами взорвался в руках ребенка в Перми

Сверток с деньгами взорвался в руках ребенка в Перми. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Пятиклассник нашел на улице предмет, похожий на пачку купюр. Когда он прикоснулся к нему, произошел взрыв. Мальчик получил ожоги лица.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшему помощь — угрозы жизни нет, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящий момент проводится проверка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать девять часов не замечала смерти четырехмесячной дочери. Все это время тело девочки лежало в кроватке, пока семья занималась своими делами.

До этого этого замаскированное СВУ подбросили на участок жителю Всеволожского района Санкт-Петербурга.

Лидия Пономарева

