Baza: сверток с деньгами взорвался в руках ребенка в Перми
Сверток с деньгами взорвался в руках ребенка в Перми. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Пятиклассник нашел на улице предмет, похожий на пачку купюр. Когда он прикоснулся к нему, произошел взрыв. Мальчик получил ожоги лица.
Прибывшие на место медики оказали пострадавшему помощь — угрозы жизни нет, его состояние оценивается как удовлетворительное.
В настоящий момент проводится проверка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать девять часов не замечала смерти четырехмесячной дочери. Все это время тело девочки лежало в кроватке, пока семья занималась своими делами.
До этого этого замаскированное СВУ подбросили на участок жителю Всеволожского района Санкт-Петербурга.
