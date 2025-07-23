В Москве арестовали мужчину, который пнул девушку после ее отказа в знакомстве

23 июля 2025, 19:11

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве на 15 суток арестовали мужчину, который пнул девушку на Киевском вокзале в ответ на ее вежливый отказ познакомиться. Его действия расценили как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.





Пострадавшая в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что ей не нужны извинения от обидчика. По словам москвички, ей было «приятно услышать», что нападавшего задержали, но она до сих пор переживает из-за критики в соцсетях. Особенно ее расстроило, что некоторые пользователи оправдывали его действия.

«Мое самочувствие, честно, не очень, эмоционально вся разбита. То, что свалился на меня такой хейт в соцсетях, конечно, немножко настораживает. Страшно, что нас окружает так много людей, которые поддерживают насилие и для кого это просто пустяк», — поделилась Наргиса.