В Москве арестовали сотрудника уголовного розыска
РИА Новости: В Москве сотрудника уголовного розыска арестовали за вымогательство
В Москве Тверской суд арестовал старшего оперуполномоченного столичного уголовного розыска Даниила Белоусова. Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал для полицейского меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет РИА Новости.
Белоусова обвиняют в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Период ареста составит 1 месяц и 27 суток. Суть преступления, в котором обвиняют оперативника, пока остается неизвестной.
