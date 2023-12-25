В Москве более 30 человек устроили массовую оргию в сауне ТЦ «Фэвори»

Фото: iStock/Rawf8
В Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте, в том числе их подозревают в однополом сексе. Об этом сообщает Shot.
Всего в массовой оргии принял участие 31 человек. Все они задержаны. 10 из них пытались оказать сопротивление. Против них составлены протоколы за мелкое хулиганство. При этом одного участника секс марафона поместили в спецприемник на 15 суток за агрессивное поведение.
Читайте также:
Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом
Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
В Башкирии студентку посадили под домашний арест за пересылку нюдсов 9-летнему мальчику
Элина Позднякова