Российский теннисист Алибек Качмазов травмировался при падении с велосипеда

Фото: iStock/PeopleImages

Российский теннисист Алибек Качмазов получил травму после падения с велосипеда. Об этом 6 мая сообщает РЕН ТВ.



По предварительной информации, упавшего спортсмена госпитализировали — он сломал сустав. Врачи рекомендовали Качмазову провести операцию, но он решил покинуть медицинское учреждение.

В прошлом теннисист уже получал закрытый перелом кисти — два года назад в интервью журналистам он рассказывал, что травмировался после неудачного падения на руку во время игры в баскетбол. Тогда ему потребовалось около трёх месяцев для восстановления.

Алибек выступает в одиночном и парном разрядах на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF), а также в соревнованиях серий Challenger и Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Мария Моисеева

